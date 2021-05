Bahia sem São João; governo suspende transportes

O transporte intermunicipal será suspenso no período do São João para conter a disseminação do coronavírus na Bahia. A medida foi anunciada nesta segunda-feira (17) pelo governador Rui Costa.

“A gente não consegue impedir que todas as pessoas se desloquem, mas pelo menos diminuir a quantidade de pessoas que viaja. A ciência já comprovou, se juntar muita gente em um ambiente fechado com pouca ventilação e pessoas sem máscaras, aí a doença se reproduz muito fácil, a pessoa que junta em um bar, em um galpão improvisado de bar, fecha as portas e vai fazer uma festa ali dentro tá pedindo para morrer ali todo mundo com o vírus“, destacou.

Em Feira de Santana a Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) flagrou 16 bares contrariando o decreto governamental de restrições das atividades econômicas por causa da pandemia, de quinta-feira (13) a sábado (15). Todos eles foram fechados no momento do flagrante e o caso que mais chamou a atenção foi o do bar Sky, onde dezenas de pessoas se aglomeravam, a maioria sem máscaras.

O Sky fica situado no quarto andar do prédio da Polimodas, na avenida Senhor dos Passos. O flagrante aconteceu na sexta à noite e a fiscalização constatou que o estabelecimento desrespeitou o horário de encerrar e havia a aglomeração. A notificação foi expedida em nome da Feira Kart, empresa proprietária do bar.