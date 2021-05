Feirantes pedem ajuda a vereadores para salvar a feirinha da Marechal

As feirantes Sheyla dos Santos Silva e Sônia Pereira de Jesus (foto) utilizaram a ‘Tribuna Livre’ da Câmara de Vereadores de Feira de Santana para pedir o apoio do Legislativo para manutenção de suas barracas de frutas e legumes na Marechal, no centro da cidade.

A feirinha vai sair da rua para dar lugar às reformas projetadas pela Prefeitura mas que não incluem o mercado informal.

Os vendedores querem apresentar ao prefeito um projeto, segundo elas feito por técnicos da da Universidade Estadual de Feira de Santana que permitiria a continuação do mercado informal ao longo da famosa rua do centro.

Elas alegam que já houve quatro tentativas sem êxito de uma reunião com o prefeito de Feira, Colbert Martins Filho.

E fizeram um surpreendente pedido à Câmara: um projeto tornando a feira da rua Marechal um patrimônio cultural, histórico e imaterial do município.