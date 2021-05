Nova Antologia de Cordelistas Baianos

Se você é interessado em literatura de cordel, foi lançada a “Nova Antologia de Cordelistas da Bahia”, um ‘Cordelivro’ organizado pela Editora Nordestina, da cidade de Barreiras, no oeste do estado,com apresentação do poeta Franklin Maxado.

Estão reunidos no livro 30 Cordelistas baianos, entre novos e antigos poetas, do lendário Cuíca de Santo Amaro a Romildo Alves, o Garotinho do Cordel, poeta da novíssima geração.

O livro pode ser comprado na Banca de Cordel de Jurivaldo Alves, no Mercado de Arte Popular (Map) no centro de Feira de Santana.