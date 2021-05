No tempo do vereador ‘marechal’ Hermes Sodré

Hermes Sodré, o “Marechal Hermes”, era vereador com bases fincadas no distrito de Maria Quitéria.

Nascido no Jacu, que hoje pertence ao distrito de Matinha, se dedicava de corpo e alma aos moradores do povoado.

Tinha presença forte no tempo do plantio de feijão, milho e fumo e sabia puxar a cantoria quando as famílias se reuniam para a bata do feijão.

Tão dedicado que quando estava na cidade tinha entre suas tarefas resolver problemas de compadres, comadres e afilhados.

Na eleição de 1982 passou a contar com a concorrência do também vereador Aloísio Lima, do mesmo partido, que diariamente visitava povoados, vilas e fazendas, inclusive o Jacu.

No auge da campanha, inauguração da Pracinha do povoado, Aloísio Lima, foi um orador muito aplaudido, para desespero do “marechal”

Ao ser anunciado como próximo orador, “marechal” gastou todo o tempo para uma plateia silenciosa falando do seu amor e sua dedicação aos moradores do Jacu.

No final, braços erguidos, em tom ameaçador o “marechal” Hermes bradou causando risos na praça lotada:

Ah Jacu se não votar…!!