Congresso na UEFS “colhe ideias para adiar o fim do mundo”

“O que vem primeiro, a pandemia ou a crise? – a doença do capital e seus reflexos na economia popular e solidária“

Esse é o tema da roda de conversa que vai abrir hoje, 24, o Terceiro Congresso Internacional de Economia Solidária e Desenvolvimento Local: colhendo ideias para adiar o fim do mundo” no canal do YouTube (clique) da promotora do evento: Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).

A primeira roda tem como convidados a professora Virgínia Fontes e Mestre Joelson Oliveira e está marcada para as 19 horas

Veja a programação completa (clique)