Embasa amplia investimentos no esgotamento sanitário em Feira

Um dos mais importantes componentes do Saneamento Básico é o serviço de esgotamento sanitário, que representa não somente mais saúde para a população, como também maior preservação dos recursos hídricos. Em Feira de Santana, a Embasa, desde 2007, investiu mais de R$ 176 milhões em obras para ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município, aumentando de maneira expressiva o percentual de cobertura de 37% para 68%.

O grande investimento mais recente foi a 2ª etapa de ampliação do sistema de esgotamento da Bacia do Subaé, contemplando bairros como Panorama, Sítio Matias, Francisco Pinto, Fraternidade, Aviário e 35º BI. Entregue em 2019, esta obra recebeu recursos da ordem de R$ 34,5 milhões, entre recursos próprios e do OGU/PAC2. Nos últimos 14 anos, os investimentos em esgotamento sanitário já beneficiaram cerca de 370 mil feirenses.

A Embasa opera três grandes estações de tratamento de esgoto no município: as ETEs Jacuípe I e II e a ETE Subaé. Juntas, elas tratam mais de 52 milhões de litros de esgoto por dia, devolvendo às bacias dos rios Jacuípe e Subaé efluente final com carga poluidora quase zero. São mais de 142 mil ligações de esgoto ativas atualmente e, somente nos primeiros quatro meses deste ano, já foram implantadas mais de 850 novas ligações de esgoto na sede municipal.

“A ampliação da cobertura de esgotamento sanitário já está alinhada no novo contrato firmado entre a Embasa e a prefeitura municipal no ano passado”, explica o gerente regional da empresa, Euvaldo dos Santos Neto. “Estamos trabalhando intensamente para aumentar ainda mais este percentual já nos próximos anos”, afirma.

Ampliação do acesso continua

Atualmente, a Embasa está investindo mais de R$ 3,5 milhões para levar esgotamento sanitário a cerca de 20 mil moradores no bairro Tomba, situado na bacia do Subaé. As obras, já em andamento, preveem a implantação de mais de 1.200 metros de novas redes coletoras e centenas de novas ligações de esgoto domiciliar.

Além disso, já foram iniciados os testes para que a Embasa comece a operar o sistema de esgotamento implantado pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) como parte das obras de requalificação da Lagoa Grande. Nesta primeira etapa, serão entregues duas estações elevatórias de esgoto, 13 km de rede coletora e 2.073 novas ligações de esgoto, beneficiando bairros como Caseb, Rocinha e Parque Getúlio Vargas.

E a Embasa também já iniciou os estudos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário que vai contemplar a terceira bacia hidrográfica do município – a bacia do Pojuca. “Temos três bacias hidrográficas em Feira de Santana. Estamos estudando uma PPP (parceria público-privada) para ampliar o esgotamento para a bacia do Pojuca, trabalhando no sentido de alcançar a meta acordada com a Prefeitura de Feira de Santana de 90% de cobertura com esgotamento sanitário”, informa o diretor de operações do interior da Embasa, Ubiratan Cardoso. Estão sendo previstos mais de R$ 117 milhões em investimentos para o setor de esgotamento sanitário de Feira nos próximos anos, contribuindo para a preservação dos mananciais da região, como o Rio Paraguaçu e o Rio Jacuípe.