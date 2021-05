Vereador oposicionista em Feira visita secretarias de Cultura e da Mulher

O vereador do PT de Feira de SAntana, Professor Ivamberg realizou visita em duas secretarias municipais, ontem, 27.. Ele esteve na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer em reunião com o secretário Jairo Carneiro (foto) para tratar do plano de cultura municipal e para enfatizar a importância do funcionamento das comissões de cultura na cidade.

Num segundo momento, Ivamberg esteve na secretaria da Mulher, reunido com a secretária Gerusa Sampaio e com o Sargento Florisvaldo Junior, representando a Ronda Maria da Penha. A pauta foi a sanção da lei “Selo Empresa Amiga da Mulher”, de autoria do próprio edil, que já foi aprovada na Câmara Municipal.

Segundo Ivamberg, as visitas fazem parte da sua função parlamentar: “Uma das funções do vereador, além de criar leis, é fiscalizar o executivo. É isso o que venho fazendo com muito respeito através do diálogo. Estamos aqui para ajudar a cidade da melhor forma possível. Os secretários nos receberam bem e nós estaremos sempre conversando para buscar as melhores soluções para os feirenses.”.