Parabéns à Uefs pelos seus 45 anos

Apesar das terríveis notícias deste Brasil pandêmico e desgovernado, pelo menos hoje (31) há uma boa notícia: a Universidade Estadual de Feira de Santana, a Uefs, está comemorando 45 anos. A instituição, uma das mais importantes do Nordeste, na sua já extensa trajetória foi responsável pela formação de milhares de profissionais que hoje contribuem com seu trabalho para o desenvolvimento não só da Feira de Santana, mas também da Bahia e do Brasil.

Lembro que, em maio de 1996, fui escalado no extinto Jornal Feira Hoje para produzir um caderno comemorativo dos 20 anos da Uefs. Naquela época ainda não era aluno da instituição – fui aprovado no vestibular de julho do mesmo ano – e acabei encantado com a profusão de atividades que a Uefs desenvolvia não apenas no ensino, mas também na pesquisa e na extensão.

A vivência na produção da publicação foi válida quando enfim me tornei estudante. Aprendi a sua importância, sua grandeza. Depois vieram as inúmeras experiências que não se limitaram à sala de aula. Militando no movimento estudantil, viajei, conheci muita gente e fiz sólidas amizades que sobrevivem até hoje. Nas salas de aula, cultivei o apreço pelo conhecimento, tive alguns excelentes professores aos quais devo parte da minha formação acadêmica.

Ao lado das redações dos jornais pelos quais passei, posso afirmar que foi a Uefs que me deu régua e compasso. Foi uma escola de vida, que é muito mais ampla que essas que se esgotam nas salas de aula, num burocrático processo de ensino-aprendizagem.

Na Biblioteca Central Julieta Carteado saciei muito da minha sede de conhecimento em tardes e começos de noite inesquecíveis. Todos os dias em que comparecia à Uefs, ia à biblioteca. Todos. Caso montassem uma arapuca para me pegar lá na frente, me pegavam. Posso afirmar que naquela biblioteca vivi alguns dos grandes momentos de minha vida. E lá se aprofundou a paixão pelas bibliotecas, pelas livrarias, pelos sebos, que desde então me acompanha.

Sigo mantendo laços com a Uefs: hoje atuo na instituição, resgatando os laços dos tempos de estudante, mas agora sob uma outra perspectiva. Em ambas, o mesmo apreço pela universidade que é motivo de orgulho para todos os feirenses. E – porque não dizer – também para a Bahia.

Enfim, em meio ao turbilhão de horrores que o Brasil atravessa, hoje enxerguei uma razão para comemorar: 45 anos da Uefs! Parabéns aos professores, servidores e estudantes que constroem essa grandiosa instituição a cada dia!