Rui diz que Colbert “se contaminou com o vírus de Bolsonaro”

Um prefeito que sequer consegue oferecer educação para a sua cidade vem falar de violência? Ele se contaminou com o vírus de Bolsonaro. Eu fui em Feira e fico assustado. A cidade escura e abandonada”, disse hoje o governador Rui Costa (PT) a um site da capital comentando as críticas do prefeito de Feira de Santana, Colbert Filho (MDB) à segurança pública em Feira de Santana.

“A escuridão aumenta ou diminui a violência?”, questionou.E devolveu a responsabilidade:

“Ele é responsável pela violência em Feira de Santana. Primeiro faça a sua obrigação e depois vá olhar para a casa do vizinho”.

As críticas de Colbert apontaram para problemas policiais em Feira, como redução de combustíveis e reajustes salariais para policiais. O governador não comentou sobre isso.