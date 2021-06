300 câmeras de vídeo monitoram espaços públicos em Feira

Dois dias após criticar a política de segurança pública do Governo do Estado em Feira de Santana, o prefeito Colbert Filho (MDB) inaugurou, ontem, 1º de junho, o Centro de Controle Operacional (CCO), onde passam a funcionar a Central de Videomonitoramento e o Fala Feira 156.

São mais de 300 câmeras instaladas no município com imagens captadas em tempo real – além da cidade, os distritos de Humildes e São José já contam com os equipamentos, que em breve serão levados a outras localidades da zona rural. As principais vias de acesso a Feira, como BR 116/Sul e a 324 também são áreas monitoradas.

Todas as câmeras contam com tecnologia OCR (Optical Character Recognition), que permite o reconhecimento facial de infratores e possibilita a leitura de placas de veículos, auxiliando na identificação de automóveis roubados.

O CCO está localizado na avenida Francisco Pinto, bairro Pedra do Descanso. O novo espaço é vinculado à Secretaria de Municipal de Prevenção à Violência (Seprev).