Sindicato anuncia a terceira greve de ônibus em Feira somente este ano

A primeira greve ocorreu no mês de janeiro. Os trabalhadores do transporte coletivo do município cruzaram os braços numa paralisação de advertência em protesto ao atraso do salário quinzenal. A Prefeitura foi obrigada a acionar vans e micro-ônibus do Sistema de Transporte Público Alternativo e Complementar (STPAC) para atender a população.

A segunda ocorreu há menos de um mês. O presidente do Sindicato da categoria disse à imprensa que o motivo da greve era a falta de pagamento da quinzena dos salários, que tinha previsão de ser creditada em uma data e não foi.

Ontem, o presidente do Sindicato voltou a anunciar uma paralisação, para a próxima segunda-feira, 7, pelos mesmos motivos alegados nas anteriores: atraso nos pagamentos dos salários dos motoristas e cobradores.

O presidente do Sindicato é o ex-vereador eleito pelo Partidos dos Trabalhadores, Alberto Nery, que não conseguiu a reeleição no ano passado.