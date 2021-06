Cerveja baiana tem ‘nibs’ de cacau e harmonização com rapadura

A cerveja artesanal Cabruca é o mais novo lançamento da Cooperativa de Serviços Sustentáveis (Coopessba), localizada em Ilhéus, no Litoral Sul da Bahia. A cooperativa, que já está consolidada no mercado, com os chocolates veganos que trazem a marca Natucoa, aposta no novo produto para aumentar o faturamento da organização, em até 30%.

Com uma fórmula desenvolvida especialmente para a Natucoa, a cerveja artesanal Cabruca, tem a essência da Mata Atlântica e o principal ingrediente é o nibs de cacau, o chocolate em sua forma mais pura e menos processada. É uma cerveja IPA, de alta fermentação, harmonizada com a rapadura, que deixa a bebida mais suave.

Segundo a presidente da Coopessba, Carine Assunçao, a expectativa é grande: “Mal lançamos e a cerveja Cabruca já vem tendo um alcance bem significativo. Esperamos aumentar em 30% o nosso faturamento com mais esse produto. A cerveja pode impulsionar e abrir o mercado também para os outros produtos do portfólio”.

O economista e presidente da Confederação Nacional dos Urbanitários, Paulo de Tarso, é consumidor de cerveja há muitos anos e aprovou a nova cerveja da agricultura familiar: “A cerveja Cabruca é de alta qualidade. Mata a sede e a ansiedade dos consumidores. Seu gosto ao mesmo tempo amargo e doce faz com que haja uma satisfação grande para os apreciadores do produto. Combina com o tempo mais frio e mais quente. Muito boa e saborosa”.

A cerveja Cabruca passa a integrar o catálogo da Natucoa, composto por barras e gotas de chocolates veganos nas versoes de percentual de 56%, 70% e 80% de cacau, barras de chocolate com licuri, nibs, cacau em pó, chocolate em pó e geleias de cacau com pimenta. Com a venda dos chocolates, em 2020, o faturamento da cooperativa foi de R$ 680 mil.

O cacau que dá origem a esses produtos é produzido em sistema ecológico de cultivo agroflorestal, caracterizado pela forma de plantio em meio à Mata Atlantica, sem prejudicar a preservação do bioma.

Os chocolates e nibs possuem o Selo de Identificação Geografica Cacau Sul Bahia, que garante a procedência do cacau, a sua rastreabilidade e padroes de qualidade de fermentação, manejo e tratamento das amendoas. Os produtos sao processados utilizando as menores taxas de aditivos químicos, conservantes, aromatizantes, ou qualquer outro aditivo que desencadeie algum tipo de intolerãncia.

O Bahia Produtiva é um projeto executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), cofinanciado pelo Banco Mundial.

Os produtos podem ser adquiridos por consumidores de todo o Brasil pelo site www.natucoa.com.br. Em Salvador, é possível receber em casa com pedidos feitos pelo site coophub.com.br.