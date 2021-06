Dia dos Namorados: o que fazer na pandemia?

O Dia dos Namorados é uma das datas mais importantes do ano. Além de comemorar o amor, é uma oportunidade para os casais estreitarem os laços e curtirem momentos inesquecíveis juntos.

Com as restrições impostas pela pandemia, muitos programas tradicionais como cinema, ida a um bom restaurante ou mesmo uma viagem se tornaram mais difíceis. Isso não quer dizer que os casais não possam comemorar de outras maneiras – afinal, todos estamos tendo que nos adaptar ao chamado “novo normal”. Então não tem porque deixar de

Amor e Netflix. Mesmo sem o romântico escurinho do cinema, não há porque deixar o lado cinéfilo de lado. As opções de filmes e séries por streaming hoje em dia são quase infinitas: todo casal com certeza vai encontrar a obra certa para dar boas risadas ou se inspirem juntos!

Se Maomé não vai até a comida, a comida vai até Maomé. O mesmo vale para aquele jantar delicioso, ou para o vinho perfeito. Não é difícil encontrar aplicativos de entrega e restaurantes que oferecem refeições sofisticadas, com a mesma qualidade da cozinha e direto na sua porta. Por que não um jantar à luz de velas? E o melhor – sem ninguém por perto!

E para os casais competitivos, uma boa pedida pode ser combinar tudo com uma noite de jogos! Desafie seu amado ou sua amada em jogos eletrônicos, de cartas, de tabuleiro… Com certeza cada casal tem sua diversão preferida!

Mesmo com tudo diferente, algumas tradições permanecem insubstituíveis. Dar e receber flores, por exemplo, é sempre um ato de amor, uma demonstração de carinho e um símbolo da beleza e riqueza que a vida à dois pode proporcionar. Por que não escolher um buquê de flores para surpreender seu amado ou sua amada? E mesmo que não seja possível passarem a data juntos, a entrega de flores pode ser uma ótima opção. Com floricultura em Salvador, Campinas, São Paulo, Fortaleza e várias outras capitais, a Giuliana Flores pode te ajudar a ser inesquecível nesse dia.