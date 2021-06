Feira comemora hoje o Dia Municipal da Literatura de Cordel

Desde 2010 que Feira de Santana, através de projeto de lei do então vereador e radialista Frei Cal, foi criado o Dia Municipal da Literatura de Cordel, comemorado todo dia 7 de junho, data de nascimento do cordelista Antonio Alves da Silva, “um dos mais expressivos nomes nesta arte e um dos maiores poetas populares do país”.

Para marcar a data a Câmara Municipal de Vereadores de Feira de Santana convidou o cordelista e folheteiro Jurivaldo Alves a proferir uma palestra hoje em sessão extraordinária às 10 horas na sede do poder legislativo. Jurivaldo é proprietário da única banca de cordel existente hoje na cidade, no Mercado de Arte Popular (MAP).

Autor dos mais expressivos da literatura de cordel baiana, o poeta Antonio Alves da Silva publicou mais de cem títulos, boa parte dos quais pela editora Luzeiro de São Paulo. Sua obra reconhecida e premiada tem como traços dominantes as histórias de aventura e as sátiras sociais, como exemplificam os folhetos: “A princesa Jerusa e o gigante da ilha encantada” e “A crise na porta do pobre”.

Antonio Alves morreu aos 85 anos, em 2013, aqui em Feira de Santana.

