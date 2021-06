Inscrições para Redas da Prefeitura de Feira são feitas em igreja evangélica

As inscrições para a seleção pública simplificada (Reda) da Prefeitura de Feira de Santana estão sendo feitas em uma igreja evangélica no centro da cidade, a Igreja Evangélica do Avivamento Bíblico na Av. Senhor dos Passos, 26, defronte ao antigo ‘Ferro de Engomar’.

A inscrições começam nesta quarta-feira, dia 9 de junho, e seguem até o dia 11 deste mês. Os salários são de R$ 1.100 a R$ 1.486.

As vagas são de nível médio e superior. Os interessados devem comparecer portando os documentos exigidos no edital publicado nesta terça-feira (8), no Diário Oficial do Município.

Para os profissionais de nível médio os documentos são: comprovante de inscrição pelo site da prefeitura; cópia autenticada da Ficha 19; cópia dos certificados dos cursos complementares, se tiver; currículo profissional com as experiências descritas.

Já os candidatos de nível superior devem entregar cópia autenticada do diploma do curso superior; c) certificado de conclusão da pós-graduação, se tiver; d) cópia dos certificados dos cursos complementares, se tiver; e) currículo profissional com as experiências descritas.

foto:Arquivo BF (2014)