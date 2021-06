Feira entra na Justiça para receber vacinas Janssen

O prefeito Colbert Martins anunciou, agora há pouco, que vai entrar na Justiça, nesta sexta-feira, 11, contra uma decisão da Comissão de Intergestores Bipartite (CIB) que excluiu Feira de Santana no recebimento de vacinas da Janssen.

“Não vamos tolerar, mais uma vez, esse desrespeito, esse desprezo pela maior cidade do interior da Bahia”, protestou.

Segundo o prefeito, a “desculpa esfarrapada” é que as vacinas estão com curto prazo de validade e, portanto, dependem de uma vacinação rápida.

“A lógica, então, é enviar as vacinas para municípios com maior número de habitantes, mas estão enviando, no interior, até para Santo Amaro, Saubara e Conde, e Feira ficou de fora”, salientou Colbert Martins.