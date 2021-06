Mortes por Covid19 em Feira: Zé Neto volta a falar em Comitê de Gestão de Crise

O deputado federal Zé Neto (PT) chamou a atenção nesta sexta-feira (11) que, após Feira de Santana registrar 100 mortes por Covid-19 no mês de maio, 50 nos primeiros onze dias de junho e colapso nas redes de saúde pública e privada pela décima primeira semana consecutiva, a pandemia no município exige, imediatamente, a criação de um Comitê de Gestão de Crise.

“Enquanto os números da Covid-19 crescem assustadoramente em Feira, batendo recorde de 452 novos casos em um único dia esta semana, a postura do prefeito de acirrar disputas políticas eleitorais ao invés de coordenar e combater esse vírus mortal, buscando unir forças com o Governo do Estado e não a desarmonia entre os poderes, pode agravar a situação na cidade”, alertou.

Para Zé Neto, “Feira não precisa e não merece estar passando por essa situação tão grave que preocupa à todos nós, podendo piorar ainda mais”, afirmando que “já basta a trágica condução do Governo Federal à frente da pandemia”.