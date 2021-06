Bairros em Feira ficam sem água nesta terça-feira;veja quais

A Embasa informa que será preciso suspender o abastecimento de água no próximo dia 15, a partir da 7h, em algumas bairros de Feira de Santana, para o entroncamento de novas rede distribuidoras.

Os serviços, que ocorrerão em duas regiões diferentes da cidade, tem como objetivos promover melhorias no abastecimento na região norte e ampliar o fornecimento de água no Setor Tomba, dentro das obras de ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Feira de Santana.

*Bairros onde ocorrerá a suspensão no abastecimento*: Mangabeira, Conceição, Caseb, Conjunto Feira V, Conjunto ACM e a localidade de Lagoa das Pedras, Muchila, Feira X, Jussara, Vila Olimpia, Expansão Feira IX, Feira IX e Nova Esperança.

Os serviços deverão ser concluídos no início da noite da própria quinta-feira, quando o abastecimento será retomado gradativamente, com completa normalização em até 24h.