Rio Jacuípe é exaltado em videoclipe do grupo Africania

No mês dedicado à consciência mundial sobre o meio ambiente, o grupo Africania traz Jacuípe Gemedeira, uma homenagem ao Rio Jacuípe.

Esta á a segunda canção do álbum O Curador do Museu do Imaginário que ganha um videoclipe e já se encontra disponível no canal do youtube e nas redes sociais do grupo, @bandaafricania.

O trabalho traduz a grandiosidade Rio Jacuípe que se estende por mais de 400 km de extensão, além de tocar nas questões relacionadas à sua poluição.

Link https://www.youtube.com/ watch?v=XivINfAXIOY

As gravações do videoclipe foram iniciadas em fevereiro, com filmagens nas principais regiões até chegar em Feira de Santana, destacando a sua nascente em Morro do Chapéu.

Além do audiovisual, o trabalho traz também um catálogo fotográfico que busca traduzir um pouco da riqueza cultural e ambiental do Rio Jacuípe, assim como a sua importância para Feira de Santana e região.

Além de Morro do Chapéu, regiões como Gavião, Quixabeira e Jaguara ganharam destaques na produção audiovisual, locais em que parte dos artistas envolvidos nasceram, respectivamente, Bel da Bonita, Daniel Penha da Quixabeira e Cesinha dos Olhos. “Além de destacar a riqueza e as dificuldades do Rio Jacuípe, escolhemos gravar em locais onde nascemos, conhecemos e que fazem parte das nossas memórias”, mencionou Bel da Bonita, o idealizador do projeto.

O trabalho tem a participação do grupo feirense Chuá de Cabaça, com os artistas Arquimedes Nascimento e Cesinha dos Olhos D’Água. O videoclipe teve a direção do cineasta Daniel Dourado, a direção de fotografia de Jaime Sampaio e a coordenação do jornalista Cid Fiuza.

Equipe:

Ludmilla Dourado na direção executiva / Daniel Dourado na direção geral / Jaime Sampaio na direção de fotografia / Ananda Rocha na produção / Cláudio Camperlingo na produção / Ramiro Barbosa na proponência e produção / Cid Fiuza na coordenação e comunicação.

Grupo Africania: Bel da Bonita, Daniel Penha da Quixabeira, Cid Fiuza e Ramiro Barbosa.

Chuá de Cabaça: Arquimedes Nascimento e Cesinha dos Olhos D’Água

Canção: Jacuípe Gemedeira, de Bel da Bonita e Daniel Penha da Quixabeira

Gravação e mixagem: Anselmo Roberto/Estúdio Via Sonora

Esse projeto tem o apoio financeiro da Prefeitura de Feira de Santana, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, via Lei Aldir Blanc. Direcionado pela Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.