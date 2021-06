Lagartixas, elas são amigas, pode confiar!

Lá está a lagartixa, tranquila andando pela parede. Calma, não precisa ter medo, pelo contrário: ela pode te proteger! O réptil é um grande aliado no controle de pragas domésticas.

As lagartixas se alimentam de traças, aranhas, pequenos escorpiões, insetos e uma das presenças mais indesejáveis em qualquer ambiente: as baratas.

Ao seres humanos não fazem nenhum mal: não mordem nem são transmissoras de doenças, mais alguns motivos para serem vistas com bons olhos.

Embora existam há milhões de anos na Terra, foi só em 1960 que os cientistas descobriram como as lagartixas, que são parentes dos lagartos, conseguem andar pelas paredes e teto sem cair, desafiando a gravidade.

O cientista alemão Uwe Hiller sugeriu a existência de um tipo de força atrativa entre as moléculas da parede e as da pata da lagartixa conhecida na Física como força intermolecular de Van der Waals, em homenagem ao físico que a descobriu, o alemão Joahannes Diederik van der Waals.

No final do século 20, uma equipe de cientistas liderada pelo biólogo americano Kellar Autumn comprovou a análise de Hiller e a pesquisa foi publicada na revista científica Nature. No artigo, Autumn ressaltou que “se todos os pêlos microscópicos das patas, chamados de setae, aderissem simultaneamente e em sua força máxima à parede, duas patas de uma lagartixa poderiam produzir uma força capaz de suspender até uma criança de 20 quilos. ”

Existem 1.384 espécies de lagartixa no planeta, das quais 34 são encontradas no Brasil. O animalzinho é detentor de características curiosas. Veja algumas:

Cauda regeneradora

Ao sentir-se ameaçada por algum predador, a lagartixa desprende a causa do corpo, que se mexe por alguns segundos para desviar a atenção e ter a possibilidade de fuga. A cauda passa por um processo de regeneração e cresce novamente em até três semanas, porém, não terá mais vértebras em seu interior, mas cartilagem (como a das nossas orelhas) e, a cada vez que esse processo acontecer, o tamanho vai encurtando.

“Olhos de lince”

De hábitos noturnos, as lagartixas enxergam muito bem à noite. Os olhos delas são 350 vezes mais sensíveis à luz do que os olhos humanos.

Reprodução e tempo de vida

A reprodução das lagartixas é ovípara. Geralmente, as fêmeas põe entre um ou dois ovos. Na natureza, elas depositam seus ovos entre cascas de árvores ou na terra. Nas casas, qualquer fresta um pouco úmida, como pequenas fissuras ou frestas de janelas, já é local adequado. Os filhotes das lagartixas nascem após cerca de 42 a 84 dias e já estão prontos para viverem sozinhos.

As lagartixas vivem, em média, oito anos.

Como pode ver, a convivência com as lagartixas é harmoniosa. Elas são amigas, pode confiar!

