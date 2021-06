ACM Neto reencontra ex-deputado Eduardo Cunha em Brasília

O ex-prefeito de Salvador e candidato potencial do DEM ao governo da Bahia encontrou-se, “sem querer”, com o ex presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, em um hotel em Brasília há cerca de 10 dias, segundo a Folha de São Paulo, na coluna da jornalista Mônica Bergamo.

Na nota é dito que ACM e Cunha conversaram e Eduardo criticou Rodrigo Maia. A coluna não registra se houve outros assuntos. Leia a nota completa:

Eduardo Cunha e ACM Neto se encontraram sem querer em um hotel em Brasília, há cerca de dez dias.

Segundo relatos, Cunha foi direto: criticou Rodrigo Maia e disse que, enfim, o presidente do DEM teve oportunidade de conhecer quem o político é de verdade.

Neto e Maia estão rompidos desde a eleição da Câmara, em fevereiro, quando o DEM desembarcou da candidatura de Baleia Rossi (MDBSP). Maia foi expulso pelo partido na semana passada e tem feito duros ataques ao ex-prefeito de Salvador.