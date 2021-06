Rallie convida os jornalistas para a live junina do Sinjorba

Apesar da proibição de aglomerações por causa da pandemia do novo coronavírus, o Sinjorba não vai deixar passar em branco a festa junina. Através do seu canal no Youtube, o Sindicato dos Jornalistas da Bahia promoverá uma live na próxima segunda (28), com o cantor Rallie e sua banda, mais as participações especiais de festejados forrozeiros.

Targino Gondim e Júlio César (que canta a música de São João da TV Bahia) participarão ao vivo. Além deles, farão também entradas especiais os grandes forrozeiros Adelmário Coelho, Del Feliz, João Lacerda (filho de Genival) e Chambinho do Acordeon (estrela do filme “Gonzaga, de pai para filho”).

A ideia é promover um momento de descontração para a categoria, com um evento especial para os jornalistas, preparado com carinho pela entidade e o cantor Rallie, nome artístico do jornalista Raimundo Lima(clique), que se lançou em 2019 na carreira artística, já tendo gravado com Gilberto Gil (clique) e com os forrozeiros Targino Gondim e João Lacerda, entre outros.

Será um evento de muito forró e arrasta-pé de qualidade para ninguém ficar parado, mesmo de casa. É na véspera de São Pedro, das 19h às 21h. “Serão duas horas de descontração para diminuir a pressão do trabalho e da profusão de notícias ruins dos últimos dias”, ressaltou o presidente do Sinjorba, Moacy Neves.

Rallie comandará a live tendo ao lado Targino Gondim, que já ganhou o Grammy Latino com a música “Esperando na Janela“. Eles receberão os convidados, que atenderam o convite do Sinjorba para uma canja em seu evento junino. “É vestir sua roupa junina e preparar o amendoim e o licor para aproveitar a nosso arrasta-pé virtual com tudo que tem direito”, convocou Moacy.