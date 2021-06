‘Fui na Macumba’, música lança Dona Santinha no disco de Bié dos 8 Baixos

Cantada pela voz de Dona Santinha, Fui na Macumba conta a história de Margarida, uma mulher que, lutando para manter o casamento, ameaça voltar à casa dos pais caso o marido a agrida novamente. É a última faixa do disco Bié dos Oito Baixos que está sendo executada nas rádios baianas e através das plataformas digitais de música.

Dona Santinha é a mulher do sanfoneiro, com quem passou a viver quando ele ficou viúvo em 2016, já fazendo o “Samba de Bié” na barraca dela no Centro de Abastecimento.

Fui na Macumba é o lançamento oficial de Dona Santinha como cantora e tem participação especial de um coro formado por Letícia Peixinho, Uyatã Rayra e Maiara do Carmo.

“Fui na Macumba, e também no Canjerê

uma camada de coceira, eu acabo com você

pois se você bater ni mim

dessa vez vez a casa cai,

eu arrumo a minha trouxa,

vou pra casa de meu pai”

Sem dúvidas, é uma crítica ao machismo estrutural incrustado na sociedade brasileira., diz sobre a música o crítico musical Diego Pinheiro (leia a crítica, clique)

Bié dos Oito Baixos (clique e ouça) traz o selo feirense Banana Atômica e produção de Uyatã Rayra.