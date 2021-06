Colbert suspende eleição de diretores de escolas ‘para evitar aglomeração’

A eleição direta dos diretores e vice-diretores das escolas da Rede Municipal de Educação, prevista na lei municipal nº 3.392, de 2013, foi adiada para 31 de maio de 2022. A última eleição aconteceu em 2017 e o mandato atual teria duração até dezembro deste ano.

A eleição estava prevista para o próximo mês de agosto. O adiamento se deu em decorrência das circunstâncias impostas pela pandemia da Covid-19, com o funcionamento das escolas de forma parcial e a oferta de aulas no modo não presencial.

De acordo com a legislação, os gestores são eleitos a cada quatro anos por votação direta dos professores e servidores das escolas e dos representantes dos estudantes e pais.

A decisão sobre o adiamento do pleito foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do município, na edição desta quinta-feira, 24. A Seduc considerou também a perspectiva de que o pleito eleitoral poderia gerar aglomeração e disseminar o coronavírus.

O prefeito Colbert Martins, com antecedência mínima de 40 dias da realização da eleição, expedirá novo decreto convocando e disciplinando o processo eleitoral. A Secretaria de Educação regulamenta todo o pleito e o Conselho Municipal de Educação acompanha todo o processo.