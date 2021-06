Estão abertas as inscrições para o 19º Festival de Música Educadora FM

Desde ontem, sexta-feira (25), que estão abertas as inscrições para o 19° Festival de Música Educadora FM, o maior festival de composições inéditas da Bahia. As inscrições deve ser feitas pelo site do festival (clique) e seguem até 24 de julho. Os interessados concorrem a prêmios que variam entre R$ 1.000,00 e R$ 12.000,00.

Podem participar compositores(as), arranjadores(as), instrumentistas, intérpretes e integrantes de grupos/bandas nascidos na Bahia ou domiciliados no estado há pelo menos 2 anos até a data da publicação do Edital.

Na primeira etapa, a Comissão Julgadora selecionará 50 fonogramas (35 com letra e 15 instrumentais) que serão veiculados na programação da Educadora FM e disponibilizados no site do Festival para votação dos prêmios populares. Na segunda etapa, serão definidos os 14 finalistas (9 com letra e 5 instrumentais).

A etapa final consiste na escolha dos 6 vencedores, com prêmios para a melhor música, melhor arranjo e melhor intérprete, nas categorias música instrumental e música com letra. Aos prêmios escolhidos pela Comissão Julgadora se somarão 2 prêmios populares da categoria “Música mais votadas pelos ouvintes” (1 com letra e 1 instrumental), a partir dos 50 fonogramas selecionados pela Comissão.

O evento de premiação será transmitido pela TVE e Rádio Educadora FM para todo o estado da Bahia e contará com um show de um artista homenageado. Nos últimos anos, os homenageados que se apresentaram foram Tom Zé, Elza Soares, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Mateus Aleluia.

Em maio deste ano, a Rádio Educadora FM lançou uma nova programação, inaugurou novas instalações com seis estúdios (três deles para produções ao vivo) e ampliou significativamente o alcance de seu sinal, com um novo transmissor FM e do aplicativo Educadora Play disponível nos sistemas operacionais Android e IOS.

O edital e mais informações estão disponíveis no site do festival.