Zé Neto cobra da Prefeitura mais iluminação para a Lagoa Grande

O deputado Zé Neto intensificou seu contato corpo-a-corpo com Feira de Santana e nos últimos dias cumpriu uma extensa agendas de visitas “nos quatro cantos” da cidade.

Visitou a Lagoa Grande de onde cobrou mais iluminação à Prefeitura de Feira, anunciou uma quadra poliesportiva para o colégio estadual que fica no bairro das Baraúnas e almoçou no galpão das farinhas no Centro de Abastecimento, são alguns dos locais por onde passou.

A tiracolo, um deputado estadual e um vereador, ambos neófitos em termos de cotidiano popular feirense mas sem dúvida estão com um bom guia e cicerone.