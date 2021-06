Voo da Azul inaugura o Aeroporto de Una no extremo sul da Bahia

O município de Una, localizado à 262 km da capital baiana, recebeu no sábado (26) o voo inaugural no aeroporto da cidade. O voo comercial, vindo do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, pousou na cidade turística do Sul baiano por volta das 15h.

O voo é fruto de uma parceria da Azul Linhas Aéreas com o resort Transamerica Comandatuba, localizado em Una. Os voos do Airbus A320neo, com capacidade para transportar 174 pessoas, e os jatos da Embraer, com capacidade para 118 passageiros, serão realizados aos sábados, saindo do aeroporto de Congonhas, em São Paulo e de Belo Horizonte, Minas Gerais.

” Una está na rota do turismo brasileiro e, por isso, vamos continuar planejando o desenvolvimento desta belíssima região. Além de Ilhéus e Porto Seguro, Una entra na rota de grandes voos comerciais o que vai ocasionar uma potencialização do turismo no Litoral Sul e Extremo Sul da Bahia”, disse o vice-governador João Leão, secretário do Planejamento, que representou o governador Rui Costa, que estava no aeroporto com o secretário Estadual de Turismo, Maurício Bacelar, prefeito de Una, Tiago de Dejair, e deputado estadual Eduardo Salles.