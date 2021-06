A arte de Bel da Bonita nos 43 anos do Museu Casa do Sertão

O Museu Casa do Sertão, entidade da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), convida o público a prestigiar, no espaço virtual, a mais recente produção audiovisual, e celebrar os 43 anos da Instituição, fundada em 30 de junho de 1978.

Com produção idealizada pelo servidor do Museu Kaony Marques Moreira, o vídeo vai ao ar neste 30 de junho, no Canal Museu Casa do Sertão no Youtube

Para a ocasião, é apresentado o singular processo curatorial do multiartista Bel da Bonita, que conduz a um passeio pelos espaços do Museu, revelando parte do seu acervo, mostrando histórias, visões e ritmos, num vigoroso panorama reflexivo sobre a produção artística local, intercâmbios e discussões envolvendo a valorização das diferentes expressões patrimoniais trazidas com suas obras artísticas.

Natural de Mundo Novo, Bahia, Bel da Bonita é músico percussionista, idealizador do Grupo Africania e artista plástico autodidata. Dono de uma expressividade compositiva ímpar, utiliza lápis de cor e papel numa técnica de saturação projetando vida a cenários bucólicos, recentemente reunidos na exposição on-line ‘Memórias em Lápis de Cor: casinhas do Sertão’, apresentando parte da sua história e lembranças.

Museu Casa do Sertão em ação há 43 anos – Em 30 de junho de 1978, com o propósito de realizar ações estratégicas de promoção, investigação e conservação do patrimônio cultural sertanejo, foi inaugurado o Museu Casa do Sertão no campus da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs). Desde sua gênese, o Museu foi compreendido como recurso de elevado potencial e estímulo a debates e experiências diferenciadas, proporcionadas pelo contato da população com coleções relacionadas aos artefatos de usos e costumes, de criações artísticas populares e de itens documentais e bibliográficos que perpassam a memória e estética sertaneja.

Ao longo desses 43 anos, exposições permanentes, temporárias e itinerantes, associadas às ações culturais e educativas como contações de histórias, oficinas, vivências artísticas e apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, moldaram os expedientes da Instituição e sua relevância, como instrumento democrático de inclusão sociocultural e educativa.

Com o atual cenário pandêmico e a eminente necessidade do distanciamento físico, o Museu Casa do Sertão projeta novos desafios para dar continuidade ao cumprimento de sua missão, ou seja, fruir e estimular a apropriação de memórias e dos bens culturais, através da produção de conteúdo on-line. Visando cumprir tal prerrogativa que de maneira participativa e em consonância às perspectivas trazidas na atualidade, o Museu Casa do Sertão tem produzido criações artísticos, disponibilidades ao público através da internet.

O Museu Casa do Sertão convida o público a conhecer suas ações do museu através do site:

