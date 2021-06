Esmolas & Empréstimos

As agências bancárias estão se tornando as portas de igreja de antigamente para os mendigos após a Covid-19 e o Governo atual. A diferença é que os pedintes ficavam fora da igreja implorando a caridade pública sem ameaçar os fiéis, mesmo veladamente. Agora, eles vão para dento das agencias e exibem ameaçadoramente seus andrajos como sendo uma via pública fechada.

Aliás, nessas vias públicas em sinaleiras movimentadas, um exército de garotos oferecem limpeza de parabrisas, ás vezes, coagindo já com jatos de água sem pedirem permissão principalmente quando o motorista é mulher. Estão aprendendo a assaltar na falta de um serviço de melhor remuneração e futuro.

Ou, oferecerem drogas reservadamente. Costumeiramente, dormindo nas ruas, amadurecendo mais cedo sem escola e sem família, orientados por traficantes sem humanidade.

A pobreza tornou-se miserável e a classe média ficando empobrecida. Proliferam nas portas de lojas as mocinhas que distribuem panfletos oferendo empréstimos de dinheiro em cartões bancários para serem descontados a prestações com os juros. Passam o dia em pé abordando gente e idosos para fazerem empréstimos a fim de ter uma comissãozinha para tapiar um pouco a barriga vazia. As mais bonitinhas, arranjam cantadas e promessas sem se queixarem de assédios.

Há ainda aquelas que se viram oferecendo sorte em bilhetes de rifa de quantia em dinheiro. Ou, participação em quotas de participação em “caixas”. Afinal, todo mundo anda duro nas ruas, sujeito à tentação de tomar um dinheirinho a juros que é difícil saldar.

Fora esses, tem gente ganhando dinheiro no país. São os hospitais, farmácias e funerárias que tratam diretamente com a saúde e a morte. Empresários ligados a políticos que compram insumos, aparelhos e vacinas para a onda de doenças, especificamenrte a Covid.

Também, supermercados que centralizam a venda dos alimentos dando facilidades de estacionamento a automóveis em detrimento de feirinhas e mercadinhos de bairro, deixando verdureiros e ambulantes à mercê de empurrar carrinhos pelas ruas.

Outros felizardos sãos os produtores de soja, algodão., bois, café, feijão, milho, trigo, arroz, cacau e produtos de exportação que usam o crédito para comprar máquinas e tratores modernos, diminuindo o emprego de mão de obra e contabilizando lucros que pouquíssimo sobra para a sociedade.

Os ricos saem em seus carrões blindados e com “capangas” como altos políticos. Os donos de cervejarias, de bancos, se é que moram no país.

A classe média se refugia em condomínios com porteiros e com a ilusão de que estão em segurança, pagando mil boletos de prestações e pagamentos dos cartões de crédito.. Sonha em viver em outros países onde haja trabalho, saúde, educação., emprego, oportunidades e mais segurança. Fica frustrada pois esses países não querem estrangeiros Somente deixam entrar quem tem dinheiro para lá gastar.

E as igrejas proliferam com pastores interpretando as Bíblia pelas suas conveniências, prometendo milagres, curas e como ganhar dinheiro rápido.

[email protected]