Um feirense assume a presidência do Conselho Estadual de Cultura da Bahia

Sílvio Portugal e Adriano Pereira foram empossados na presidência e vice do Conselho Estadual de Cultura, em solenidade virtual, transmitida ao vivo através do canal do CEC no Youtube e presidida pela secretária estadual de Cultura, Arany Santana. A nova mesa diretoria do órgão assume a gestão do biênio 2021-2023.

Sílvio destacou o papel do Conselho de ser “mediador” entre a sociedade civil e o poder público. “Cabe a nós ouvir sempre as bases, os segmentos, os territórios e trazer as discussões para as plenárias, diálogos sem interrupção. Vamos precisar do apoio de todos e todas para fazer um Conselho que tanto desejamos”, disse, após tomar posse como Presidente.

O novo presidente do órgão, Sílvio Portugal é baiano nascido em Feira de Santana, onde estudou no Colégio Estadual e Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).

A Secretária Arany Santana disse ao empossar Sílvio e Adriano que “o Conselho de Cultura é a nossa casa, é aqui que são definidas as diretrizes para as políticas culturais que o estado desenvolve, espelhar a complexidade do campo cultural baiano” e pediu aos dois que “priorizem pautas, lutas e convicções coletivas”, após contar um pouco sobre seus objetivos à frente da Secretaria.