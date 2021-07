Jora Fernandes relata situações de racismo no comércio de Feira

A miss afro Jora Fernandes foi eleita recentemente em concurso idealizado e promovido por Val Conceição, ativista e produtor cultural do movimento negro em Feira de Santana.

Em bate-papo com o radialista Frei Cal, neste sábado, 3, durante o programa ‘Sociedade e Você’, a miss relatou situações de racismo que ela e as outras colegas que participaram do concurso compartilharam durante as conversas que fazem parte do certame organizado por Val Conceição.

“É um concurso diferente, é um espaço de identificação” – disse.

O episódio de “ser seguida por seguranças ao entrar em uma loja” foi uma experiência comum a todas que participaram do concurso, relatou.

Jora é Licenciada em letras vernáculas, moradora do bairro Feira VI.