Cordel de João Ramos conta a história do 35º BI em Feira

O 35º Batalhão de Infantaria do Exército em Feira de Santana completa 53 anos de instalado às margens do Anel do Contorno da cidade. O poeta, violeiro e cordelista João Crispim Ramos aos 18 anos serviu ao Exército nesta unidade e com o espírito de ex-soldado produziu um cordel contando a história do Batalhão.

João Ramos é poeta repentista, violeiro e cordelista que durante muitos anos esteve à frente dos Festivais de Violeiros de Feira de Santana. Bacharel em Ciências Sociais, professor durante 30 anos na rede estadual, professor e 6º Dan em karatê.

O Cordel (clique aqui) tem 12 páginas. Na apresentação, o comandante da unidade, coronel André Cajazeira, diz que o trabalho do ex-soldado “reluz o espírito guerreiro do soldado sertanejo Luiz Barbalho Bezerra” que dá nome do Batalhão. Luiz Barbalho é considerado pelo Exército Brasileiro como “o salvador de Salvador” na guerra luso-brasileira contra os holandeses, em 1640.

“O Exército prega amor

em tudo aquilo que faz

O 35 BI

É firme e não volta atrás

Dignifica a herança

merecendo a confiança

honrando seus ancestrais”