Shopping Boulevard ‘mete a faca’ nos lojistas: 36% de reajuste

Não são apenas os comerciantes do shopping popular em Feira de Santana os únicos que reclamam dos valores das taxas e alugueis das suas lojas: os lojistas do Shopping Boulevard também estão revoltados com o reajuste anunciado pela direção do empreendimento: 36%!

Para os lojistas o índice vai de encontro ao bom senso que deve prevalecer nesse momento em que as lojas ainda não recuperaram o volume de vendas de antes da pandemia.

São mais de 100 lojas no Shopping Boulevard. Os alugueis e taxas em lojas de tamanho médio podem chegar a um valor em torno de 20 mil reais mensais. Há taxas, como a de publicidade e propaganda, que ultrapassam 3 mil reais, relatou um lojista que, por razões óbvias, não quis se identificar.

Segundo essa fonte, os shoppings em Salvador praticam reajustes muito menores, em torno de 5%.

Os lojistas estão tentando negociações individuais, caso a caso.