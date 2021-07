Vacinação em primeira dose será retomada neste sábado na UniFTC

Imunização para pessoas a partir de 40 anos

Com a chegada de novas vacinas nesta sexta-feira, 9, a aplicação da primeira dose contra a Covid-19, será retomada neste sábado, 10, para as pessoas a partir de 40 anos ou nascidas até 1981, gestantes e puérperas (até 45 dias pós parto). A vacinação acontece na UniFTC, das 8h às 12h.

Vale destacar que nascidos antes de 1980, que ainda não foram vacinados, também podem receber a dose.

Para receber o imunizante é obrigatório apresentar RG, CPF e comprovante de residência no nome da pessoa a ser vacinada, de pai ou mãe ou com alguma comprovação de vínculo. Se for aluguel, um documento que comprove a locação.

No caso das puérperas e gestantes também é necessário levar uma prescrição médica após avaliação individualizada de risco e benefícios.

Segunda dose – Continua a aplicação da segunda dose do imunizante para aqueles que estão no período recomendado.

É preciso apresentar a caderneta de vacinação, com registro de aplicação da primeira dose, RG, CPF e comprovante de residência.

A vacinação será realizada das 8h às 12h, na Unidade de Saúde da Família Caseb I.