Bié dos 8 Baixos no Jeca Total Bar hoje às 19 horas pelo Youtube

Uyatã Rayra, Bel da Bonita, Eraldo Aboiador, Iranildo Pandeirista e outros artistas estão com Bié dos 8 Baixos numa live – Arraía de Bié – gravada no Bar Jeca Total e que vai ao ar neste sábado, 10, a partir das 19 horas no Canal Bié dos 8 Baixos (clique)

A apresentação foi gravada depois do acidente cárdio-vascular com o sanfoneiro que o impede de movimentos na mão esquerda suficientes para tocar a sanfona. Francisco de Sena, Bié, está participando de sessões de fisioterapia em uma clínica no bairro da Cidade Nova.

A live deste sábado dá sequência a um trabalho, dirigido pelo produtor cultural e artista Uyatã Rayra, que começou com um documentário audio visual premiados e exibido em algumas cidades do Brasil e no exterior onde mostra a vida e arte de um sanfoneiro de feira-livre nordestina. Nessa mesma plataforma está o EP com sete faixas e circula de mão em mão e nas rádios da cidade o CD com o mesmo conteúdo.

Francisco de Sena comandou durante muito tempo, todas as segundas-feiras em um dos galpões do Centro de Abastecimento de Feira de Santana, o Samba de Bié.