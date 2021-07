Mais de 30 prefeitos com Rui Costa na inauguração em Ribeira do Pombal

Com mais de 120 lideranças politicas da região, o governador da Bahia, Rui Costa, inaugurou ,ontem (sexta, 9) a 19ª Policlínica Regional de Saúde, em Ribeira do Pombal, a 180 km de Feira de Santana.

Somente de prefeitos foram mais de 30, 18 vice-prefeitos e dezenas de vereadores, além de deputados e lideranças locais e de outras regiões da Bahia.

A inauguração fechou uma semana de maratonas de entregas e serviços na região de Ribeira do Pombal em clima de festa e comemorações. Recebido por uma calorosa comitiva o governador Rui Costa viveu um dia de grande emoção.

Na agenda de “Correria”, entregas de máquinas agrícolas para os pequenos produtores e 30 ônibus escolares. Rui também autorizou a recuperação de dois colégios estaduais, que serão integrados a um também novo complexo poliesportivo, além de outras ações que beneficiam os 16 municípios da região. Durante a visita, foram inaugurados 20 leitos de UTI no Hospital Santa Tereza. A entrega faz parte da duplicação da unidade

“Aqui, é uma demonstração clara do nosso compromisso de cuidar de gente”, emocionou-se Rui ao falar dos investimentos e da estreita relação com os prefeitos e lideranças políticas que apoiam o projeto do Governo do Estado para melhorar a qualidade de vida dos baianos.

2022 – Nos bastidores e corredores das instalações da nova unidade entregue por Rui, o clima política dominou a agenda dos parlamentares e costuras visando 2022.

Para os deputados, a agenda reforçou o compromisso de unidade do projeto tocado pelo grupo que comanda a Bahia há 14 anos.

16 MUNICÍPIOS – Com investimento de R$ 29 milhões, entre equipamentos e veículos, a Policlínica Regional de Saúde em Ribeira do Pombal vai beneficiar a população de 16 municípios que fazem parte do Consórcio de Saúde Nordeste II com atendimentos de média e alta complexidade em diversas especialidades, instalada na cidade de Ribeira do Pombal.

Ao todo a Bahia terá 25 Policlínicas Regionais de Saúde, que serão construídas ao longo da gestão de Rui Costa, o que tem deixado gestores e comunidades agradecidas pelo olhar sensível de Rui para a qualificação da saúde, como reforça a prefeita de Banzaê, Jailma Dantas (PT).

“Fizemos sempre a atenção primária no nosso município, mas não tínhamos onde encaminhar nossos pacientes e só alguém, como Rui Costa, de compreender a necessidade que nós temos na região. A palavra agora que nos resume é gratidão a alguém que veste a camisa dos baianos como nosso governador”.

O prefeito de Cipó, Marquinho do Itapicuru (PDT), reforçou a importância para toda região e o ganho com os atendimentos mais próximos das pessoas. “Esse investimento é muito importante para a região, pois os municípios gastam muito com transporte, levando as pessoas para Salvador e com isso [a policlínica] nós vamos poder tá atendendo o nosso povo próximo das nossas casas, isso que é bom do nosso município. Então o nosso governador tem esse carinho e esse olhar muito especial para com as famílias, importante para nossa região do Nordeste II”.

O agradecimento também foi o ponto alto na fala do prefeito de Jeremoabo, Derival dos Santos (PP), que considera o governador Rui Costa como um amigo e parceiro.

“O governador é um cara muito preocupado. Olha que investimento lindo é essa policlínica, nós temos em Paulo Afonso, que Jeremoabo participa, é um sonho para a Bahia. E quem hoje usar a policlínica tem que agradecer muito, pois é um grande benefício para todas as cidades vizinhas”.

A força das alianças conquistada por Rui também estive presente no bate-papo dos políticos presentes, como a deputada estadual Olívia Santana (PCdoB), que reafirma “a força do grupo que, com muita unidade, vem transformando a Bahia, com certeza nos levará à vitória em 2022. O governador Rui Costa foi o governo que mais investiu em Saúde, com policlínica, com hospitais, descentralizando o atendimento à saúde na Bahia inteira”, conclui.

A aliança entre PT, PSD e PP também foi defendida pelo deputado federal Mário Negromonte Jr.: “O que faz sentido para a gente é o PP continuar fazendo parte desse projeto, que começou lá em 2009, e temos hoje o vice governador João Leão, tem o PSD, liderado por Otto Alencar, e temos aqui o nosso governador Rui, do PT e essa composição acredito que vá continuar para o bem da Bahia, do povo baiano”.

A posição também é a mesma do deputado estadual Aderbal Caldas (PP). “Esse trio junto – PT, PP e PSD – se torna praticamente imbatível, pois é difícil contestar essa soma, política é somar, portanto essa soma, essa união faz a força. Dessa forma, se mantendo unido como está, e unido ficará, é um grupo muito forte, e é muito difícil para qualquer um concorrer com um grupo unido e compacto como esse”.

Segundo levantamento do Cerimonial do Governador, evento contou com a presença de 33 prefeitos, cinco secretários estaduais, 18 vice-prefeitos e deputado de diversas legendas com os federais: Mário Negromonte Jr (PP), Valmir Assunção (PT), Jorge Solla (PT), Marcelo Nilo (PSB), José Nunes (PP) e deputados estaduais: Bira Coroa (PT), Jacó (PT), Niltinho(PP), Marcelinho Veiga (PSB), Adolfo Menezes (PSD), Aderbal Caldas (PP), Olívia Santana (PCdoB), Alex da Piatã( PSD), Rogério Andrade Filho (PSD), Osni (PT), Fátima Nunes (PT) e Carlos Ubaldino (PSD).