Guia do presente perfeito

Presentear alguém de quem gostamos nem sempre é fácil. Afinal, um bom presente é aquele que enche os olhos de quem recebe, mas que também seja útil e, melhor ainda, inesquecível. O presente perfeito é aquele que tem um toque pessoal, tanto de quem dá quanto de quem recebe, e que pode ser associado às memórias boas que se tem com a pessoa.

Na era da velocidade, onde tudo começa e termina rápido, onde só existe o fast (food, fashion etc.), não podemos deixar que nossas amizades também sejam fast friends. Afinal, se o distanciamento social nos ensinou algo é o valor de amigos verdadeiros, que estão conosco seja lado a lado, seja por videochamada, com a esperança de que falou Milton Nascimento, um dos maiores compositores do nosso tempo: qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar / a gente vai se encontrar!

