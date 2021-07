Colbert desafia Villas Boas a ‘puxar orelha’ da prefeita de Lauro de Freitas

Feira é o sexto município no país que mais salva vidas na pandemia, reagiu o prefeito de Feira, Colbert Filho (MDB), citando o ranking publicado pela revista “Exame”, a mais um comentário do secretário estadual de Saúde Fábio Villas Boas sobre os controles e comportamento da população no município.

Desde o surgimento da doença que o Secretário divulga, com notável insistência, um quadro critico sobre Feira de Santana diante da pandemia. É como se o município fosse o vilão da pandemia na Bahia, interpreta uma fonte ligada ao Prefeito.

Na imprensa local já se pode ouvir opinião semelhante. Hoje pela manhã, no programa Acorda Cidade, o radialista Dilton Coutinho expressou esse sentimento de “perseguição” a Feira e “provocação política”, além de antecipação do clima eleitoral a predominar no próximo ano.

O secretário de Comunicação de Feira, Edson Borges interpreta que enquanto o Secretário estadual adjetiva e opina sobre Feira e a pandemia, Colbert dá respostas técnicas, dados que inclusive estão oficializados pelas plataformas da própria Secretaria Estadual de Saúde.

Ao responder, porém, à última afirmação do secretário de Saúde, Fábio Vilas Boas, de que Feira só não tem mais mortes pela Covid-19 graças à ação do Governo do Estado no combate à pandemia, o prefeito falou de Lauro de Freitas, governado pelo PT:

citou o https://portalcovid19.uefs.br/cases, onde dados estatísticos revelam que Feira de Santana está com 158 mortes por cada 100 mil habitantes, enquanto Lauro de Freitas tem 250, ou seja, quase 100 mortes a mais que no nosso Município, “mas aí Fábio Vilas Boas fica caladinho porque lá o governo municipal é PT “

Os dados do portal mostram a Bahia com 166 mortes por cada 100 mil habitantes, Vitória da Conquista tem 167, Juazeiro está com 172, Teixeira de Freitas tem 183, Barreiras chega a 192, Camaçari tem 199, Lauro de Freitas alcança 250 e Salvador tem 261 mortes.

Colbert Martins acrescentou que dados da própria Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e do Ministério da Saúde mostram que Feira está com uma taxa de óbitos de 1,81%, enquanto a Bahia tem 2,34%, Salvador está com 3,10% e o Nordeste com 2,49%.

“Quero ver se ele tem coragem de puxar a orelha da prefeita de lá [Lauro de Freitas], que é do PT”, desafia.

Na foto, Moema Gramacho, ex-deputado, prefeita de Lauro de Freitas.