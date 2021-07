LDO de Feira volta à pauta de hoje na Câmara de Vereadores

O Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Município de Feira de Santana volta a ser discutido nesta terça-feira (13), na sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Feira de Santana, em segunda apreciação.

A primeira aconteceu na última terça-feira (06), e a proposta teve os pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovados.

O projeto também recebeu 22 propostas de emendas que sugerem mudanças em seu texto original. As sugestões também terão os pareceres discutidos nesta sessão.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é elaborada anualmente e tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo exercício. Ela orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual baseando-se no que foi estabelecido pelo Plano Plurianual. Ou seja, é um elo entre esses dois documentos. A LDO Municipal deve conter, entre outros tópicos, a previsão de despesas referentes aos planos de carreiras, cargos e salários dos servidores; o controle de custos e avaliação dos resultados dos programas desenvolvidos; e as condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas.

Pode-se dizer que a LDO serve como um ajuste anual das metas colocadas pelo PPA.