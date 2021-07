O novo fashion em 2021

Casamentos, formaturas, aniversários, happy hour com os amigos… tudo isso foi interrompido de forma muito brusca pela pandemia, não é mesmo? Alguns de nós sentiram muita falta de se arrumar um pouco (ou bastante), colocar aquele vestido longo, fazer uma make, trocar um pouco o moletom e o pijama. E por que não fazer isso durante a sua ida à praia ou à piscina?

Recomendamos, é claro, que você não aglomere nessas situações, mas em momentos de ar livre, por que não se sentir tão fashion quanto antes? No mercado já temos biquínis e maiôs maravilhosos pra isso, mas complementar o look com AQUELA saída de praia não tem pra ninguém!

As tendências 2021/2022 seguem uma linha fashionista, com kimonos curtos e compridos que trazem um ar mais composto para sua produção; mas as clássicas não ficam de fora: para quem gosta apenas de tampar a parte de baixo depois de sair da água, as saias e as cangas estão repaginadas de um jeito muito mais moderno. O truque é apostar em amarrações diferentes, estampas interessantes, transparência que tirem o look praia da mesmice.

“Ah, mas é julho ainda, pra quê eu vou comprar agora?” Aproveita as promoções e condições de pagamento do site e já planeja seu verão de um jeito mais barato.

“Mas só dá pra usar na praia” Claro que não! A versatilidade das saídas de praia para 2021 está justamente na sua versatilidade. Camiseta branca e short jeans? Joga aquele kimono lindo da Marétoa por cima que vai ficar incrível. Body coringa + saia pareô = sucesso total. (Aproveita que essa aqui, além de lindo, tá com 15% off)

“Eu não fico bem de roupa de praia, o tamanho não fica legal” Tem tamanho pra todo mundo não ficar de fora, e vamos combinar que todo mundo fica mais bonito com uma saída de praia interessante, vai?

Com esses motivos, pode comprar saída de praia (ou de qualquer outra lugar) durante a pandemia sem peso na consciência.