Emendas à LDO de Feira impedem a governabilidade, diz vereador Pedro Américo

O vereador Pedro Américo (DEM) admitiu hoje pela manhã em entrevista ao radialista Juarez Fernandes, no Subaé Notícias, a possibilidade da Prefeitura de Feira de Santana recorrer à Justiça caso as emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) sejam aprovadas da maneira como foram encaminhadas para discussão e votação, ou seja, em blocos. Mas ponderou que vai tentar resolver a situação no âmbito da Câmara de Vereadores.

Foram apresentadas 22 emendas apresentadas e 11 propostas de subemenda. No entender do Governo Municipal, do qual Pedro Américo é porta-voz, as emendas impedem a governabilidade, engessando a execução de ações do Poder Executivo no Município. Américo deu exemplo citando o repasse de verbas para associações filantrópicas como o Dispensário Santana e Apae e o recebimento de recursos de emendas orçamentárias dos deputados federais.

“O deputado vai ter que pedir à Câmara de Vereadores antes de mandar recursos para o Município”, disse o vereador, que acredita que acontecerão ainda mais duas sessões ordinárias da Câmara antes do assunto ser totalmente resolvido.