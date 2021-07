Senzala, fábrica de sons e sonhos

Foi nessa casinha…

As primeiras produções, cultura alternativa, livre, popular, resistência, transistor, Senzaladas, ampliar as lentes pro diverso, multiversos, Vinis, Banda da Senzala, Feira Fela, Cine-Senzala, Senzalóida, @djsolunaris @uyatarayra & a Irá de Rá, Piza, @donguto e sua arte em cada parede, papai @mathscarmo , discotecando os disco voador, Elaine Pretinha, @bomani_dubvocal , @will1barbaro , Seu Di, Sound System, @rocasoundfsa , @jeffmourafsa , encontros e desencontros, onda doida, agroecologia, multidões e mutirões, @beldabonita , @lerryoficial, @jeyksonaraujopiercer e tantas outras ondas e pessoas que me fizeram ser e estar onde ainda vou chegar e quero chegar…

OBRIGADO SENZALA!

Ravel Conceição é artista. Texto originalmente publicado no Facebook.

Nota do BF : “Senzala” foi o nome dado a esse pequeno imóvel feito para servir de depósito de materiais de obras no campus da Universidade Estadual de Feira de Santana do qual os estudantes ‘tomaram posse’ nos primeiros anos deste século.O espaço ainda existe na UEFS e continua sendo usado por estudantes e pessoas da comunidade. foto: ArquivoBF