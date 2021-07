Propeg é a nova agência de publicidade da Abaeté Linhas Aéreas

Após um crescimento acelerado com uma expansão no número de frotas – e roteiros, a Abaeté Linhas Aéreas anuncia que está de agência nova, a Propeg. A agência estreia com campanha de divulgação de voos para Mucugê, na Bahia, que estará nas ruas da capital no próximo mês de agosto.

A empresa tem forte presença no mercado regional com produtos personalizados que incluem desde aviação executiva a UTI médica e, atualmente, está entre as melhores transportadoras nacionais. Com a estreia da campanha “Destinos únicos como você”, a companhia convida os clientes para seu mais novo destino, em Mucugê, onde hoje está instalada uma das maiores vinícolas brasileiras. Com base em pesquisas, as companhias aéreas notaram um forte crescimento do turismo regional, porém particularmente uma busca por destinos pouco explorados por esse mercado. O novo CEO da Abaeté, Hédtor Hamada planeja expandir rotas com foco em destinos menos populares, mas de alto valor agregado. “Mesmo sendo um dos países mais procurados no mundo todo, o turismo regional sofria com pouca adesão, acessibilidade limitada e baixo investimento” comentou o CEO. Vitor Barros, CEO da Propeg (foto/reprodução) comemora a nova conta e diz que ” aagência e a Abaeté dividem o mesmo olhar otimista sobre o crescimento dos mercados regionais e do potencial do turismo para o desenvolvimento da economia”. A conta ficará sob responsabilidade da agência na sua unidade em Salvador. Conheça todos os roteiros da Abaeté Linhas Aéreas em: https://voeabaete.com.br/