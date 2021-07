Beco da Energia no Youtube, Márcio Punk no Instagram

O Beco da Energia e Márcio Punk continuam a alimentar a criação artística e cultural em Feira de Santana e neste final de semana voltaram a ser lembrados nessas duas plataformas da internet.

No Youtube aconteceu no domingo a exibição do vídeo documental sobre o movimento cultural #obecoénosso que transforma-se nesse momento de pandemia no #obecocontinuanosso em uma ação de revitalização do espaço.

E no Instagram o artista plástico Vivaldo Lima publicou um “estudo sobre Márcio Punk” (foto) que provavelmente servirá de.modelo para a concepção de uma outra obra de arte a ser instalada no Beco da Energia como homenagem ao artista que fez do Beco seu universo criativo e de ativismo cultural.