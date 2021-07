Pandemia transforma a procissão de Sant’Anna em desfile de carros

Nesta segunda-feira, 26, acontece a Procissão Motorizada de Senhora Sant’Anna, a partir das 9:35h da manhã. O cortejo desfilará por diversos quilômetros de ruas conduzindo a imagem da santa e às 17 horas, com a Missa dos Devotos na Matriz (Catedral) serão encerrados os festejos em comemoração à Padroeira católica deste município.É o que está na programação do maior e mais simbólico evento católico da Arquidiocese de Feira de Santana (clique)

A pandemia não mudou apenas a procissão, que antes percorria, em outro horário, à tarde, as ruas centrais. O feriado municipal também se adequou e um acordo trabalhista pôs fim à obrigatoriedade de todo estabelecimento fechar suas portas.

Nesta segunda-feira abre o estabelecimento que quiser sem risco de multas ou ações trabalhistas, apenas o risco nas vendas. É o laissez faire feirense.

A procissão de Sant’Anna em Feira é motivo de estudo e dissertações acadêmicas. No trabalho de Rennan Pinto de Oliveira, encontramos o registro de uma “briga” entre o Presidente da festa e o Candomblé que era presente às procissões com as “baianas” lideradas pela Yalorixá Mãe Socorro.

O então presidente da festa, Antônio Ramos, renunciou ao cargo.

Leia um trecho:

O presidente da comissão, o Senhor Antônio Ramos, solicitou que as Baianas do Terreiro de Mãe Socorro não fossem a procissão vestida com suas roupas de baianas, pois segundo ele estas faziam referência ao candomblé.

Muitos debates foram gerados em consequência deste fato, houve várias publicações no jornal e depoimentos de Monsenhor Renato Galvão, do Bispo Dom Silvério e de todos os outros envolvidos na querela, e em especial o Senhor Antônio Ramos: