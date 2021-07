Unicred Nordeste e de Santa Catarina fazem intercâmbio para ampliar atendimento digital

Fortalecer os laços, transferir tecnologia, compartilhar conhecimentos. Com esses objetivos, estiveram presentes em Feira de Santana, nesta sexta (23), para um encontro com dirigentes da Unicred Nordeste, representantes da Unicred União, de Santa Catarina. Aqui estiveram o diretor executivo da instituição financeira catarinense, Marcelo Vieira Martins, e o executivo Eduardo Itanauer. Eles dialogaram sobre um modelo de atendimento que satisfaça as necessidades dos clientes face à pandemia, crise que acelerou os procedimentos digitais, para acompanhar uma forçada mudança de hábitos da população.

Na reunião, realizada na sede da instituição, também participaram os diretores executivos Breno Lessa, superintendente, Ângelo Borges, diretor de negócios, que foram acompanhados pela gerente administrativa, Alessandra Cabral, a assessora Ana Paula Silva; o coordenador da unidade digital, Ruan Costa, e a gerente da Agência Kalilandia, Ana Paula Bastos.

Autor do livro “Feito à mão – as pessoas no centro das transformações”, Marcelo Martins conta a história do cooperativismo no país. Ele comandou a equipe que tornou real o conceito de Agência Mais, implantada pela Unicred União, experiência compartilhada em Feira de Santana pela Unicred Nordeste.

O diferencial da Agência Mais é o atendimento humanizado, feito por meio de chat, videochamadas, whatsApp ou telefone, pelo número nacional 4003.2949. “As pessoas se identificaram com humanos com o serviço por saberem que falam com pessoas”, diz ele. É uma agência digital operada à distância por pessoas altamente capacitadas, que apresentam soluções para os questionamentos dos clientes.

Afirma que a equipe de atendentes é preparada para esclarecer todas as dúvidas da clientela em um único contato. Mesmo à distância, os resultados e os níveis de satisfação são semelhantes aos registrados pelas agências físicas. “É um atendimento que resolve porque o nosso pessoal, além de tecnicamente habilitado, tem agilidade no processo eautonomia para trabalhar”, disse o vice-presidente do Conselho de Administração da Unicred Nordeste, Paulo Andrade.

Prestes a completar 25 anos de fundação, a Unicred Nordeste, que mantém a sua sede em Feira de Santana, está executando um ousado processo de expansão, com instalações de agências ou salas de negócios. Além da Bahia, atua em Alagoas, Ceará, Paraíba e Pernambuco, e ainda esse ano, após inaugurar a unidade de negócios em Campina Grande, ampliará sua presença na Região Nordeste com mais duas unidades: uma em Caruaru, a ser inaugurada no mês de setembro e outra, São Luiz, capital do Maranhão, prevista para o final do ano.

Como parte das comemorações do seu aniversário, a Unicred Nordeste assinará em agosto com o Sebrae-Ba um convênio de cooperação técnica para atender a pequenas e médias empresas assistidas pela instituição baiana.