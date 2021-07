Bié teve leve melhora e faz fisioterapia; sob cuidados de Dona Santinha

O sanfoneiro Francisco de Sena, Bié dos 8 Baixos, sofreu um princípio de AVC no dia em que iria fazer a live de lançamento do primeiro CD, gravado em estúdio profissional.

O disco e o EP são compostos de músicas que fazem parte do repertório do famoso “Samba de Bié” que ele realizava com Dona Santinha, todas as segundas-feiras no Centro de Abastecimento.

O “Samba de Bié’ chamou a atenção de Uyatã Rayra que produziu, com direção de Eduarda Gama, um documentário sobre o artista. O documentário já foi exibido em festivais de cinema e cidades no Brasil e em países da África. Assista, clique aqui

Uyatã também é o produtor do CD e do EP. Ouça, clique aqui

O AVC tirou os movimentos do braço e mão esquerda de Bié que está fazendo fisioterapia e se submetendo aos procedimentos médicos formais para este caso, sob os cuidados de Dona Santinha e filhos.