Secretário de Colbert é pré-candidato a deputado em 2022

A informação está publicada no site O Protagonista:

Se havia alguma dúvida, agora não há mais. Atual secretário municipal de Agricultura, Pablo Roberto é pré-candidato a deputado. E, após decisão do seu grupo político, a vaga a ser disputada é de estadual.

Em contato com o Protagonista, nesta segunda (26), Pablo Roberto afirmou que a decisão também tem as bênçãos de José Ronaldo e do prefeito Colbert Filho.

Uma parte do grupo de Pablo desejava a candidatura a deputado federal em 2022. “Mas, após amadurecermos as possibilidades, decidimos pela pré-candidatura a deputado estadual. Esta decisão também passou por José Ronaldo e o prefeito Colbert”, diz Pablo.

Ele também descartou, pelo menos no momento, a saída da Secretaria Municipal de Agricultura, para tocar o projeto de chegar à Assembleia Legislativa em 2022. “Evidentemente que uma candidatura a deputado exige uma movimentação constante, diálogo e viagens. No momento certo, mais para frente, vamos dedicar mais tempo a isso. No momento seguimos com o objetivo de fortalecimento da Seagri, dialogando com a zona rural”, acentua.