Esgotamento sanitário na região da Lagoa Grande está em operação

A Unidade Regional da Embasa em Feira de Santana começou a operar parte do sistema de esgotamento sanitário que está sendo implantado na região da Lagoa Grande. As obras, que vem sendo executadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) como parte dos serviços de requalificação da lagoa, estão na fase final. A equipe da Embasa está atuando desde o final de maio em dezenas de ruas da região, realizando serviços como entroncamentos de ramais, desobstrução e lavagem de redes coletoras e caixas de passagem, limpeza de vias e conclusão das ligações novas de esgoto.

Uma das ruas já beneficiadas foi a Visconde de Mauá, no Caseb. Os esgotos domésticos, que corriam a céu aberto causando mal cheiro permanente na rua e atraindo vetores transmissores de doenças, já estão sendo devidamente coletados e transportados até a Estação de Tratamento do Subaé, uma das três estações de esgoto existentes em Feira de Santana. “Antes, os dejetos passavam na porta de nossas casas, estourava tudo. A gente vivia aquela vida de horror. Era muito mosquito, um mal cheiro terrível. Toda chuva forte que dava, os dejetos voltavam para dentro do banheiro da gente”, relembra seu Domingos de Souza, aposentado que mora na região há décadas. “Agora, graças a Deus e ao trabalho da Embasa, já está melhorando. Esse trabalho beneficiou a rua toda, de ponta a ponta”, afirma.

Nesta 1ª fase dos trabalhos, mais de duas mil ligações, provenientes da obra da Conder, estão sendo interligadas ao sistema operado pela Embasa. Quando forem totalmente concluídas, as obras de implantação do serviço de esgotamento sanitário da Lagoa Grande vão possibilitar a interligação de outros quatro mil imóveis nos bairros do Caseb, Rocinha, Ponto Central e Parque Getúlio Vargas. “Saneamento é sinônimo de saúde, de qualidade de vida. Quando interligamos nossa casa na rede pública de esgoto, asseguramos que os dejetos produzidos em nossos lares sejam devidamente tratados, evitando que poluam o meio ambiente e acabem trazendo doenças para toda vizinhança”, esclarece o gerente de esgotamento sanitário Alex Cruz.

A equipe social da Embasa está realizando o cadastro dos imóveis e notificando os proprietários para que façam a interligação dos seus esgotos à rede coletora. “Com a requalificação, a Lagoa Grande se tornou um grande cartão postal de Feira de Santana”, afirma o gerente regional da Embasa, Euvaldo dos Santos Neto. “O início da operação do sistema vai interromper a entrada dos efluentes coletados na lagoa, trazendo benefícios sociais e ambientais para o local”, argumenta.