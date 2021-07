“A economia ainda não melhorou”, diz o Prefeito de Feira

“Entendemos que a economia ainda não melhorou e devemos compreender a situação dos comerciantes”, disse o prefeito Colbert Filho (MDB) de Feira de Santana, a maior cidade comercial do interior do Nordeste.

O Prefeito falou a uma comissão de representantes do Shopping Cidade das Compras, o Shopping Popular, que solicitou a possibilidade de mais um prazo de carência no aluguel dos espaços de comercialização.

“Iremos propor esse adiamento no pagamento dos aluguéis dos boxes, mas depende do consenso junto ao Consórcio Feira Popular”, disse o prefeito.

O prefeito afirmou que vai levar a demanda ao Consórcio Feira Popular, uma vez que o empreendimento é resultado de uma PPP (Parceria Público Privada).

Durante o encontro também foi discutida a instalação de alguns serviços, como uma unidade do Bolsa Família, PROCON e a Casa do Trabalhador. Ainda foi sugerida a possibilidade de implantar um ponto de ônibus para embarque e desembargue de passageiros do transporte urbano nas proximidades do Cidade das Compras.

“A construção da 64ª CIPM, no Centro de Abastecimento, vai levar mais segurança para a região. Pretendemos também transferir a base descentralizada do SAMU, que atualmente está na Prefeitura, para o empreendimento. Isso vai dar celeridade às ocorrências na Rua Nova e demais proximidades”, pontuou o prefeito.